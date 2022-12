"Harry & Meghan": Regisseurin ist zweifache Oscar-Nominierte

Herzogin Meghan (41) und Prinz Harry (38) holten sich Unterstützung aus Hollywood! Vor rund einer Woche erschien die Doku des royalen Paares, die ihre Liebesgeschichte erzählt. Jedoch schießen der Sohn von König Charles III. (74) und die Schauspielerin in der Netflix-Veröffentlichung auch mächtig gegen die britische Königsfamilie. Regie geführt für die Serie hat Liz Garbus (52) – die bereits für zwei Oscars nominiert wurde.

Laut The New York Times stand die Filmemacherin der Produktion zunächst skeptisch gegenüber. Die 50-Jährige – die bereits für "Becoming Cousteau" und "What Happened, Miss Simone?" für zwei Goldjungen nominiert war – hatte die Royals davor nicht verfolgt. Harry und Meghan sollen der Produzentin 15 Stunden privates Videomaterial zugeschickt haben, das sie Anfang 2020 aufnahmen, während sie gerade ihre Pläne abschlossen, dem britischen Königshaus den Rücken zu kehren. "Es ist sehr persönlich und unfassbar kraftvoll", sagte Liz über die Aufnahmen. "Es hat mich auch in meiner Entscheidung bestärkt, herauszufinden, wie es zu diesem historischen Umbruch kam", fügte sie hinzu.

Am Tag der Veröffentlichung landete die Doku in Großbritannien einen vollen Erfolg. Der Streamingdienst ist laut vielen Fans sogar zusammengebrochen. Jedoch sah das in der Wahlheimat der Royals anders aus: In den USA schauten sich die Doku nur halb so viele Menschen an.

Netflix Herzogin Meghan und Prinz Harry für ihre Netflix-Doku "Harry & Meghan"

Getty Images Liz Garbus, Regisseurin

Netflix Herzogin Meghan und Prinz Harry für ihre Netflix-Doku "Harry & Meghan"

