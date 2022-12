So glamourös sieht Khloé Kardashian bei ihrem Work-out aus

Khloé Kardashian (38) scheint sich selbst für ihr Training herzurichten. Auf ihrem Social-Media-Account begeistert die in Los Angeles geborene Beauty ihre Abonnenten stets mit Einblicken in ihren Alltag. Neben sexy Outfit-Pics veröffentlichte sie zudem auch immer wieder niedliche Aufnahmen ihres kleinen Sohnes. Um ihr tägliches Pensum zu schaffen, scheint die Mama ganz schön früh aufzustehen. Bei ihrem morgendlichen Work-out sieht Khloé allerdings schon sehr aufgebrezelt aus.

In ihrer Instagram-Story teilte die 38-Jährige nun einen kurzen Clip, der sie augenscheinlich während ihres Trainings zeigt. Obwohl das Video in Schwarz und Weiß gedreht wurde, ist deutlich zu erkennen, dass Khloé ein glamouröses Make-up trägt. So fallen besonders ihre langen Wimpern sowie vollen Lippen auf, die zudem in einem hellen Ton geschminkt zu sein scheinen. Einer Zeitangabe aus einem vorherigen Post ist außerdem zu entnehmen, dass die Fitness-Session am frühen Morgen stattfindet. Auf dem Foto einer Tasse ist zu lesen, dass es gerade einmal 5:30 Uhr ist.

Doch nicht zum ersten Mal lässt die zweifache Mutter ihre Community an ihrem straffen Sportprogramm teilhaben. Immer wieder veröffentlicht sie Aufnahmen aus dem Fitnessstudio oder spricht über ihren Trainingsplan. So verriet sie Anfang Dezember beispielsweise, dass sie nach einem Warm-up auf dem Laufband noch ordentlich Gewichte hebe.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im November 2022

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im August 2022

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Darstellerin

