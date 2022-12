Wegen Online-Mobbings: Twenty4tims Eltern sorgen sich um ihn

Die ständigen Hassnachrichten gehen an Twenty4tims (22) Eltern Christina Kampmann und Sven Janzen nicht spurlos vorbei. Der Influencer sorgt mit seinen schrillen Looks und seiner direkten Art immer wieder für Aufsehen. Doch nicht jedem scheint sein Content zu gefallen: Von einigen Fans wird er im Netz ständig angefeindet – und sogar seine Adresse wurde veröffentlicht. Tina und Sven sind deshalb total besorgt.

Im Interview mit RTL gab die Beauty offen zu, dass der Netz-Hate sie ganz schön trifft. "Tim tut keiner Seele was, der macht nichts Schlimmes", stellte sie klar und fügte hinzu: "Man kann es lieben, man kann es hassen." Wenn der 22-Jährige alleine unterwegs ist, schrillten bei seiner Familie oft die Alarmglocken. "Wenn er alleine Bahn fährt, alleine am Bahnhof ist, das ist halt schwierig. Die Leute rufen uns ja mitten in Köln Schimpfwörter hinterher", führte Tims Stiefvater weiter aus.

Erst vor wenigen Wochen hatte der "Gönn dir"-Interpret in einem ehrlichen TikTok-Video durchblicken lassen, wie schlimm die Situation für ihn ist. Er musste nicht nur Personenschutz in Anspruch nehmen, auch psychisch habe er mit dem ganzen Hate zu kämpfen. "Ich habe in den letzten Monaten fast 26 Kilo zugenommen, bin fast wieder in meiner Essstörung gelandet", gab Tim zu.

Instagram / kampi.c Christina Kampmann mit ihrem Sohn Twenty4tim

Instagram / twenty4tim Twenty4tim, Webstar

Instagram / itssvensationell Twenty4tim mit seiner Mutter Tina und seinem Papa Sven

