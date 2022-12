Vor seinem Tod: DJ "tWitch" und seine Frau wollten mehr Kids

Nach der Todesnachricht von Stephen "tWitch" Boss kommen weitere bestürzende Infos an die Öffentlichkeit! Vor wenigen Stunden wurde bekannt, dass der beliebte DJ, der durch die Talkshow von Ellen DeGeneres (64) bekannt wurde, tot ist. Auch seine Ehefrau Allison Holker bestätigte kürzlich in einem emotionalen Statement, dass der Entertainer nicht mehr am Leben ist. Für die Mutter von drei Kindern ist das ein schwerer Schock – immerhin hatten Stephen und Allison geplant, noch weitere Kinder zu bekommen.

Kurz vor Stephens Tod hatten der 40-Jährige und seine Liebste darüber nachgedacht, noch weitere Babys zu bekommen. Das plauderte Allison in einer Ausgabe der "Jennifer Hudson Show" im November aus. Nachdem die Moderatorin (41) gefragt hatte, ob die zwei ihre fünfköpfige Familie vergrößern wollen, antwortete sie: "Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir würden gerne ein weiteres Baby bekommen."

Warme Worte fand auch Stephens langjährige Freundin Ellen für den verstorbenen Musiker. "Er war meine Familie, und ich habe ihn von ganzem Herzen geliebt. Ich werde ihn vermissen. Bitte sendet eure Liebe und Unterstützung an Allison und seine wunderbaren Kinder – Weslie, Maddox und Zaia", trauerte die 64-Jährige via Instagram.

Getty Images Stephen Boss im Januar 2019

Getty Images Stephen Boss und Allison Holker bei den Teen Choice Awards 2018

Getty Images Stephen "tWitch" Boss, Entertainer

