Kelsey Parker wieder verliebt: Wie würde Tom (†) das finden?

Kelsey Parker weiß, dass Tom (✝33) nur das Beste für sie will. Vor rund neun Monaten erlebte die zweifache Mutter einen schweren Schicksalsschlag: Ihr Mann Tom hat den Kampf gegen den Krebs verloren und verstarb. Seit rund einem Monat machen nun aber Gerüchte die Runde, dass die Schauspielerin neu verliebt sein soll – in Sean Boggans. Wie Tom das wohl finden würde?

In ihrer eigenen Reality-TV-Show "Kelsey Parker: Life After Tom" trifft Kelsey sich mit einer Witwengruppe, um das Geschehene zu verarbeiten. Als die Schauspielerin in der letzten Folge gefragt wurde, ob sie sich jemals wieder verlieben wird, antwortete sie: "Wir haben uns nicht wirklich darüber unterhalten, aber so wie ich Tom kenne, würde er sich für mich freuen. Er würde nur wollen, dass ich glücklich bin. Und ich bin noch so jung." Eine der Witwen stimmte ihr zu: "Er würde wollen, dass du ein erfülltes Leben führst."

Kelsey und Tom waren 13 Jahre lang zusammen. Die beiden lernten sich 2009 in einem Nachtclub im Westen Londons kennen, als der Sänger 21 und Kelsey 19 Jahre alt war. Sie waren fast vier Jahre lang verheiratet und sind Eltern von Tochter Aurelia und dem zweijährigen Sohn Bodhi.

