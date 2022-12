Knallige Looks: Jill Lange und Lars feiern im Raver-Style

Jill Lange (22) und ihr Lars Maucher (26) mögen es wohl wild. Die beiden lernten sich bei der Realityshow Ex on the Beach kennen und lieben. Auch wenn sie nach der Sendung wohl Startschwierigkeiten hatten, sind sie jetzt glücklicher denn je. Und gemeinsam scheinen sie für jedes Abenteuer bereit zu sein: Jill und Lars schmissen sich für ein Festival in aufregende Raver-Looks.

Bei Instagram teilte Jill einige Schnappschüsse von einem gemeinsamen Festival. Dabei zeigt sich vor allem Jill in einem leuchtenden und schrägen Raver-Outfit. Sie suchte sich für einen der Partyabende eine pinkfarbene Hose mit Lederoptik und einen Gürtel aus Glitzerfäden aus. Nach obenhin schien der Stoff dann immer weniger zu werden. Das Reality-Sternchen trug nur noch ein weißes Bikinioberteil und einen gefleckten Cowboyhut. Ihr Lars ging es etwas schlichter an: Er wählte ein Hemd mit Paisleymuster, das er offen trug – dazu einen dunklen Buckethat und eine Brille mit getönten Gläsern.

Dass es zwischen Jill und Lars genau richtig läuft, bewiesen die beiden bereits vor einigen Monaten. Im Promiflash-Interview verriet Lars im September, dass er und seine Freundin mittlerweile sogar schon zusammengezogen seien. Das gemeinsame Liebesnest haben sie sich in Baden-Württemberg aufgebaut. "Wir sind uns sicher und sagen, dass es der richtige Schritt für unsere Zukunft war", erklärte er.

Instagram / jill_langee Jill Lange, "Ex on the Beach"-Star

Sonstige Jill Lange und Lars Maucher, Pärchen

Sonstige Jill Lange und Lars Maucher, "Ex on the Beach"-Teilnehmer 2022

