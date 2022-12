"Großer Meilenstein": Lizzo schwärmt von erstem eigenen Haus

Lizzo (34) gibt Einblicke in ihre ersten eigenen vier Wände. In Interviews oder auf ihren Social-Media-Accounts spricht die Sängerin immer wieder offen über ihr Privatleben. So verriet sie vor wenigen Wochen beispielsweise, dass sie ihren Freund Myke Wright zwar schon seit vielen Jahren kenne, das Paar jedoch erst zusammengekommen sei, als es die richtige Zeit für die beiden war. Nun gab sie erneut Privates preis: Lizzo schwärmte von ihrem Eigenheim.

In einem Interview mit CBS Sunday Morning erzählte die 34-Jährige nun ganz offen von ihrer aktuellen Wohnsituation. Lizzo berichtete, dass sie noch vor rund zehn Jahren regelmäßig in ihrem Auto oder auf der Couch anderer Leute habe übernachten müssen. Aus diesem Grund sei sie auch sehr froh, dass sie sich mittlerweile ihr eigenes Haus leisten kann.

Die "About Damn Time"-Interpretin fühlt sich in ihren eigenen vier Wänden offenbar so wohl, dass sie ihr Haus vermisst, wenn sie auf Tour ist. "Ich kann es kaum erwarten, in mein eigenes Haus und in mein Bett zurückzukehren. [...] Das ist das erste Mal, dass ich das sage", erinnerte sie sich. Abschließend fügte sie noch lächelnd hinzu: "Das ist ein großer Meilenstein für mich".

Getty Images Lizzo im Juli 2022

Getty Images Lizzo im November 2022

Getty Images Lizzo bei den MTV VMAs im August 2022

