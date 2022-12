Verraten: Diese Geheimnisse stecken hinter Deko von Windsor

König Charles III. (74), Prinz William (40) und Co. sind perfekt auf das kommende Weihnachtsfest vorbereitet! Wie jedes Jahr verschicken die britischen Royals ihre ganz persönlichen Weihnachtskarten, um sich und ihre Liebsten auf die besinnlichen Feiertage einzustimmen. Doch auch die Deko darf für das kommende Weihnachtsfest nicht zu kurz kommen – unter anderem wird ein meterhoher Weihnachtsbaum auf Schloss Windsor aufgestellt. Aber wie läuft das Dekorieren eigentlich normalerweise ab?

In dem Podcast "A Right Royal Podcast" verriet die Kuratorin des Royal Collection Trust Kathryn Jones einige Details der royalen Weihnachtsdeko auf Schloss Windsor: "Normalerweise beginnen wir mit der Planung [der Weihnachtsdekoration] Mitte Sommer." Sie offenbarte auch, wie lange sie und ihr Team brauchen, um Windsor für die Festtage herzurichten: "Wir haben etwa drei Tage gebraucht. Darin ist natürlich nicht enthalten, dass wir in den Windsor Great Park gehen, um die Bäume auszuwählen, die wir zum Windsor Schloss bringen."

Auf die Frage, welche königliche Residenz am festlichsten geschmückt ist, antwortete Kathryn: "Nun, ich denke, Windsor steht natürlich im Mittelpunkt, aber wir haben auch Dekorationen in Holyrood, und dann hat die königliche Familie natürlich ihre persönlichen Dekorationen in Sandringham" – vermutlich weil das amtierende Staatsoberhaupt die Traditionen seiner verstorbenen Mutter Queen Elizabeth II. (✝96) fortsetzen möchte.

