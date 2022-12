"Neutrale Farben": Kim Kardashians Personal trägt Uniform

Kim Kardashian (42) setzt auf eine ganze besondere Kleiderordnung! Der Realitystar ist bekannt für seine außergewöhnliche Outfitwahl. Egal ob im knappen Bikini am Strand oder in hochgeschnittenen Kleidern auf dem Red Carpet – die The Kardashians-Bekanntheit sorgt regelmäßig für Aufsehen. Für ihr eigenes Modelabel "Skims" setzt Kim jedoch auf einen monochromen Stil. Offenbar hat sie diese Farbwahl auch auf ihre Mitarbeiter ausgeweitet!

In einer aktuellen Folge des "IRL"-Podcasts von Angie Martinez verriet die 42-Jährige, dass es eine Kleiderordnung für ihre Angestellten gibt. Auf die Frage, ob ihr Personal farblich aufeinander abgestimmt sei, antwortete sie: "Auf jeden Fall. Ich habe Uniformen." Die vierfache Mutter soll ein Handbuch haben, das die Outfit-Farbtöne ihrer Angestellten vorgibt. "Grautöne, Ledergrau, Schwarz, Marineblau, Weiß, Creme, Khaki... Ich meine, wir können bei allen neutralen Farben bleiben", betonte sie.

Die Ex von Kanye West (45) erklärte den Gedankenprozess, der hinter der Kleiderordnung steckt. "Es ging darum, sowohl zu Hause als auch bei der Arbeit das gleiche Gefühl mit den neutralen Farben zu haben", so Kim. Das Model habe zudem alle ihre Mitarbeiter gefragt, was sie von der minimalistischen Farbwahl halten. "Das macht unser Leben viel einfacher", soll ihr Team offenbar geantwortet haben.

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian, Realitystar

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian im November 2019

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian beim Forbes Women's Summit 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de