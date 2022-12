Nach Kanye-Enthüllungen: Kim Kardashian genießt Tag mit Kids

Kim Kardashian (42) zeigt sich stark. Seit über einem Jahr gehen die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit und Kanye West (45) bereits getrennte Wege. Vor wenigen Tagen erst verriet die TV-Bekanntheit, wie seither das Co-Parenting mit ihrem Ex klappt. Unter Tränen berichtete sie, wie schwer die gemeinsame Erziehung ihrer vier Nachkommen mit dem Rapper ist. Doch davon lässt sich die Unternehmerin nicht aus der Bahn werfen: Kim genoss nun gemeinsam mit ihren Kids einen Tag im Freizeitpark.

Paparazzi lichteten die 42-Jährige am Montag zusammen mit ihren Sprösslingen in den Universal Studios ab. So genoss der Reality-TV-Star mit seinen Kindern North (9), Chicago (4), Psalm (3) und Saint (7) das Angebot des Freizeitparks und wagte sich auf die ein oder andere Achterbahn. Für den Familienausflug entschied sich Kim für ein lässiges Outfit in Schwarz – auch ihr Nachwuchs trug Outfits in derselben Farbe.

Wie die Unternehmerin bereits im Podcast "Angie Martinez IRL" betont hatte, liege es ihr am Herzen, ihre Kinder vor den negativen Schlagzeilen rund um ihren Vater zu beschützen. "Ich hatte den besten Vater und die besten Erinnerungen und die tollste Erfahrung und das ist alles, was ich für meine Kinder will", betonte Kim.

Anzeige

@CelebCandidly/Snorlax/MEGA Kim Kardashian mit ihrer Tochter North, 2022

Anzeige

@CelebCandidly/Snorlax/MEGA Kim Kardashian mit ihrem Sohn Psalm

Anzeige

@CelebCandidly/Snorlax/MEGA Kim Kardashian mit ihren Töchtern North und Chicago

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de