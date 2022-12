Fast-Panne: Wayne Carpendales Sohn crasht Traumschiff-Szene

Wayne Carpendale (45) gibt Einblicke hinter die Kulissen des Traumschiffs. Seit Anfang der 2000er-Jahre ist der Wahl-Münchner nun schon Schauspieler. In der neusten Folge der beliebten TV-Serie stand er gemeinsam mit seiner Frau Annemarie (45) vor der Kamera. Doch auch ihr Sohn war während der Dreharbeiten mit von der Partie. Jetzt verriet Wayne nämlich, dass Mads in einer Szene aus dem Bild getragen werden musste.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der Moderator nun einen kurzen Ausschnitt der Traumschiff-Folge, in der er an der Seite von Florian Silbereisen (41) zu sehen ist. Doch nicht etwa das Gespräch der beiden Darsteller zog dabei alle Aufmerksamkeit auf sich, sondern ein Mini-Auftritt des Promi-Sprösslings. "Wenn du Traumschiff guckst und siehst, dass dein Kind hinten von der Crew aus dem Bild getragen wird", schrieb der 45-Jährige humorvoll zu seinem Post. Und tatsächlich ist im Hintergrund der Szene für einige Momente Mads zu sehen, der in einem sommerlichen Outfit von einem Mitarbeiter vom Set gebracht wird.

Unter dem Beitrag amüsierten sich die User dann über den ungewollten Gastauftritt des Vierjährigen. So hinterließen zahlreiche Fans beispielsweise lachende Emojis in den Kommentaren. Was die ganze Situation allerdings noch lustiger machte: Tina Rulands (56) Sohn war es, der Mads aus dem Bild begleitete – das verriet die Schauspielerin kurzerhand unter Waynes Post.

Anzeige

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne, Annemarie und Mads Carpendale im Jahr 2020

Anzeige

Instagram / wayne_interessiert_s Mads Carpendale am "Das Traumschiff"-Set, 2022

Anzeige

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale im Juni 2022 auf der Baustelle in München

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de