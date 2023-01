So ausgelassen feierte Florence Pugh ihren 27. Geburtstag

Florence Pugh (27) scheint ihren Ehrentag in vollen Zügen genossen zu haben. Auf ihren Social-Media-Accounts gewährt die in Oxford geborene Beauty immer wieder Einblicke in ihren Alltag. So begeistert sie ihre Community neben Outfit-Pics ab und an auch mal mit einem Schnappschuss von Dreharbeiten. Am vergangenen Dienstag stand nun ein besonderer Tag für die Hollywood-Schönheit an: Sie wurde ein Jahr älter. Im Netz teilte Florence einige Eindrücke ihrer XXL-Geburtstagsfete.

Auf ihrem Instagram-Account postete die frischgebackene 27-Jährige nun eine Reihe an Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die ihre Gäste und sie an dem großen Tag abbilden. So war auf einem Foto beispielsweise zu sehen, wie Florence ihre Geburtstagskerzen ausbläst, bevor sie herzhaft in die Torte beißt. Andere Aufnahmen zeigen sie mit ihren Geschwistern Raffie, Toby und Arabella. "Das war wirklich schön. Der dritte Januar ist immer so ein Scheißtag, weil niemand etwas anderes tun will, außer [...] seinen Silvesterkater auszukurieren", begann die Schauspielerin unter ihrem Post zu schreiben.

Florence fuhr fort, dass sie jedes Jahr aufs Neue erstaunt sei, dass ihre Freunde den Tag unter diesen Voraussetzungen überhaupt mit ihr verbringen wollen. "Ich bin so unglaublich dankbar, dass ihr alle gekommen seid, es ist immer wieder eine Überraschung!", schwärmte sie.

