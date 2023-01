Iris Klein überzeugt: Lucas Cordalis wird Dschungel-Liebling

Iris Klein (55) glaubt an ihren Schwiegersohn! Nach zwei fehlgeschlagenen Versuchen ist es in diesem Jahr endlich so weit: Lucas Cordalis (55) wird ab dem 13. Januar im Dschungelcamp zu sehen sein und hofft, in die Fußstapfen seines Vaters Costa Cordalis (✝75) treten zu können. Die Schlagerlegende wurde in der ersten Staffel im Jahr 2004 zum ersten Dschungelkönig gekrönt. Seine Schwiegermama rechnet dem Mann von Daniela Katzenberger (36) gute Chancen aus, wie sie Promiflash erzählte: Iris glaubt, dass Lucas die Herzen der Dschungelcamp-Fans erobern wird!

Im Promiflash-Interview plauderte die 55-Jährige über die Show-Teilnahme des Musikers. "Ich glaube, dass Lucas die Rolle des großen Bruders, dem man vertrauen kann, einnehmen wird", schätzte Iris sein Verhalten im Camp ein. Wegen seines "sehr großen Gerechtigkeitssinns" würde er in Streits stets Partei für den Schwächeren ergreifen. "Lucas wird immer der Zuschauerliebling sein, denn er ist einfach ein herzensguter Mensch und ich bin sehr stolz, dass er es nun zeigen kann", betonte die einstige Kampf der Realitystars-Kandidatin.

Iris selbst hat auch schon Dschungelcamp-Luft geschnuppert. Sie stellte sich 2013 in der siebten Staffel dem Abenteuer und landete dabei auf dem siebten Platz. Lucas traut die dreifache Mutter aber noch mehr zu. "Ich bin davon überzeugt, dass er die Krone mitbringt", zeigte sie sich zuversichtlich.

RTL / Arya Shirazi Lucas Cordalis, Dschungelcamp-Teilnehmer 2023

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein und Lucas Cordalis im Juni 2022

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Reality-TV-Bekanntheit

