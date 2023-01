Am Strand: Alessandra Ambrosio zeigt durchtrainierte Figur

Alessandra Ambrosio (41) begeistert mit weiteren Urlaubsaufnahmen. Auf ihrem Social-Media-Account gewährt die zweifache Mutter immer wieder Einblicke in ihren Alltag. Neben coolen Outfit-Pics erfreut sie ihre Community auch mit süßen Familienfotos. Aktuell befindet sich das Model mit seinen Liebsten auf der mexikanischen Insel Holbox. Von dort teilt die Beauty auch zahlreiche Reiseeindrücke. Wie sehr Alessandra die Auszeit genießt, machte sie nun mit weiteren Bildern vom Strand deutlich.

Auf ihrem Instagram-Account postete die 41-Jährige nun eine Reihe an Schnappschüssen vom Strand der Insel. Auf den Bildern posiert Alessandra in einem gewebten Rock mit Fransen, zu dem sie ein farblich passendes Top kombinierte. Durch den Look kommen zudem ihre durchtrainierten Beine und ihre stählernen Bauchmuskeln bestens zur Geltung. Augenscheinlich hatte der ehemalige Victoria's Secret-Engel während des kleinen Fotoshootings am Strand auch jede Menge Spaß, denn auf den Fotos ist zu sehen, wie er ausgelassen lacht und sich immer wieder um die eigene Achse dreht. "Das Licht der Sonne", betitelte Alessandra ihren Beitrag schlicht.

Bereits vor einigen Tagen hatte Alessandra ihre Fans mit Bildern aus dem Mexiko-Urlaub begeistert. Gemeinsam mit ihrer Tochter Anja Ambrosio Mazur (14) posierte die dunkelhaarige Beauty im Meer. Dabei stand die 14-Jährige ihrer Mutter in Sachen Schönheit auch in nichts nach, denn sie war der gebürtigen Brasilianerin wie aus dem Gesicht geschnitten.

Instagram / alessandraambrosio Alessandra Ambrosio im Januar 2023

Instagram / alessandraambrosio Alessandra Ambrosio, Model

Instagram / alessandraambrosio Alessandra Ambrosio und Tochter Anja 2023 in Mexiko

