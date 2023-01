Vor Ehe-Gerüchten: Kanye West und Bianca genossen Dinner!

Ist das die Neue an der Seite von Kanye West (45)? Von 2014 bis 2022 war der Rapper mit Kim Kardashian (42) verheiratet gewesen. Seitdem sorgte der "Donda"-Interpret immer wieder für heftige Schlagzeilen – neben rassistischen Äußerungen und Verschwörungstheorien bekannte er sich auch dazu, ein Fan von Adolf Hitler zu sein. Zuletzt wurde es ruhig um den Musiker. Bis jetzt: Denn Kanye scheint eine Neue an seiner Seite zu haben. Mit seiner hübschen Begleitung genoss er nun ein entspanntes Dinner zu zweit.

Bereits vor wenigen Tagen kamen Bilder ans Licht, auf denen zu sehen war, wie Kanye gemeinsam mit einer blonden Dame in einem Auto fährt. Bei ihr soll es sich um die Yeezy-Architekturdesignerin Bianca Censori handeln. Mittlerweile gelangten auch weitere Bilder an die Öffentlichkeit, die TMZ vorliegen. Und die zeigen ganz deutlich: Kanye und seine Begleitung scheinen sich ziemlich gut zu verstehen – und zwar so gut, dass sie geheiratet haben sollen!

Wenn es nach Julia Fox (32) gehe, sei Kanye jedoch alles andere als ein guter Partner. Nach der Trennung von seiner Ex-Frau Kim war Kanye nämlich mit der Schauspielerin auf Tuchfühlung gegangen. Die "Uncut Gems"-Darstellerin hat für die Romanze mit dem 45-Jährigen aber keine besonders wertschätzenden Worte übrig. "Wir waren buchstäblich nur eine Minute lang zusammen. Ich glaube, er kennt nicht einmal meinen vollen Namen oder so", war sich Julia während eines Auftritts bei "Watch What Happens Live" sicher.

Anzeige

Getty Images Kanye West, Rapper

Anzeige

Getty Images Kanye West bei einer Fashionshow in Paris, 2014

Anzeige

Getty Images Julia Fox und Kanye West, Januar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de