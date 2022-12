Nächster Skandal: Kanye West schockt mit Hakenkreuz-Merch

Ob dies Kanye Wests (45) größter Skandal ist? Der Rapper steht seit einigen Monaten unter Beschuss: Grund waren die rassistischen und antisemitischen Äußerungen des Musikers gewesen. Der Ex-Mann von Kim Kardashian (42) schien sein Verhalten keinesfalls zu bereuen und lieferte weiterhin reichlich Zündstoff. Nachdem es kurzzeitig still um ihn wurde, sorgt der "Good Morning"-Interpret jetzt für den nächsten Schock: Kanyes Modelinie weist Hakenkreuze auf!

Wie Animated Times unter anderem berichtet, kursieren im Internet besorgniserregende Bilder von Kanyes neuem Merchandise. Auf den Fotos sind Kleidungsstücke mit Symbolen zu sehen, die sehr an das Nazi-Hakenkreuz erinnern. Dabei soll es sich nicht um offizielle Aufnahmen handeln, doch Gerüchten zufolge könne man diese Art von Designs Kanye durchaus zuschreiben.

Schließlich hatte der 45-Jährige mehrmals in den höchsten Tönen von Adolf Hitler gesprochen. In einem Interview mit dem Verschwörungstheoretiker Alex Jones legte er seine Sympathien für den Diktator öffentlich dar. "Ich sehe auch gute Seiten an Hitler", wurde Kanye von The Standard zitiert. Zudem lobte er ihn für den Ausbau von Autobahnen.

Getty Images Kanye West in New York City

Getty Images Kanye West bei einer Fashion Show in NYC im Dezember 2018

Getty Images Kanye West in Miami

