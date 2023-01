Nächster Ersatzmann? Prinz Harry sorgt sich um Williams Kids

Prinz Harry (38) befürchtet, dass sich sein Drama in der nachfolgenden Generation wiederholen könnte. Zwischen den Söhnen von König Charles III. (74) kriselt es aktuell gewaltig. Der Grund: Der "Reserve"-Autor hat mit seinen Memoiren für eine Menge Aufruhr gesorgt. Neben Anschuldigungen gegen das Königshaus oder Drogenbeichten schießt der Wahlamerikaner auch heftig gegen seinen Bruder Prinz Wiliam (40). Nun behauptet Harry, dass sich der Geschwister-Zoff eines Tages unter Williams Kindern wiederholen könnte.

In einem Interview mit The Telegraph sorgt sich Harry um die Kinder von William und dessen Frau Prinzessin Kate (41). Immerhin hat sich der 38-Jährige neben seinem Bruder, dem britischen Thronfolger, immer bloß wie eine Art "Ersatz" gefühlt – und das könnte laut Harry auch der nächsten Generation bevorstehen. "Obwohl William und ich ein- oder zweimal darüber gesprochen haben und er mir deutlich gemacht hat, dass ich nicht für seine Kinder verantwortlich bin, fühle ich mich dennoch verantwortlich. Einfach, weil ich weiß, dass von diesen drei Kindern mindestens eines so enden wird wie ich, der Ersatzmann. Und das tut weh, das macht mir Sorgen", vermutet er in dem Gespräch.

Bereits bei seinem Auftritt in der Show "Good Morning America" hatte Harry erklärt, dass er vor allem auspacken würde, um die Kinder der royalen Familie zu schützen. Vor allem das Level, auf dem sich die britischen Medien auf ihn eingeschossen hätten, finde er "ungesund". "Ich mache mir auch Sorgen um andere junge Kinder in dieser Familie, wenn das so weitergeht", hatte er erklärt.

Prinz William und Prinz Harry bei der Einweihung von Prinzessin Dianas Statue

Prinz Charles mit seinen Söhnen, Schwiegertöchtern, Enkeln und seiner Frau Herzogin Camilla

Prinz Harry im Kriegsmuseum in Auckland im Oktober 2018

