Nackige Album-Ankündigung: Lana Del Rey im Netz gesperrt!

Das hatte sich Lana Del Rey (37) offenbar anders vorgestellt! Mit Songs wie "Summertime Sadness", "Young and Beautiful" oder "West Coast" war die US-amerikanische Sängerin weltberühmt geworden. Ihre Fans warten deshalb immer wieder gespannt auf neue Musik der gebürtigen New Yorkerin. Im Dezember war es schließlich so weit: Lana kündigte ihr neues Album an. Doch nun der Schock: Nachdem Lana erste Tracks ihrer neuen Platte geteilt hatte, wurde sie im Netz gesperrt!

Via Instagram hatte Lana kürzlich eine erste Übersicht der Songs ihrer neuen Platte "Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd" geteilt. Ebenso wie die 16 aufgelisteten Tracks hatte sie in diesem Zuge auch einige aufreizende Schnappschüsse veröffentlicht. Vor allem ein Foto hatte die 37-Jährige besonders freizügig gezeigt – denn unter ihrer offenen Bluse hatte sie ihren Fans freie Sicht auf ihre nackte Oberweite gewährt. Das ist der Social-Media-Plattform offenbar zu viel des Guten, weshalb Instagram entschloss, den Beitrag der Musikerin zu löschen. Auch Lanas offizieller Account ist inzwischen nicht mehr aufzufinden.

Vor wenigen Monaten meldete sich Lana noch mit beunruhigenden Neuigkeiten bei ihren Fans – immerhin war ihr Computer und mehrere Festplatten gestohlen worden, auf denen die unveröffentlichten Songs gespeichert waren. Darunter auch ein unfertiges Buch, an dem sie gearbeitet hatte.

Anzeige

Getty Images Lana Del Rey im Dezember 2021

Anzeige

Getty Images Lana Del Rey

Anzeige

Getty Images Lana Del Rey, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de