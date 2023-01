Twenty4tim (22) erzählt offen: Er lässt sich Botox spritzen!

Twenty4tim (22) steht zu seinen Beauty-Eingriffen! Sein Äußeres ist für den Influencer derzeit ein großes Thema. Er hat seinen überschüssigen Kilos den Kampf angesagt, setzt sich aber gleichzeitig für Body-Positivity und Transparenz im Netz ein. Aus diesem Grund präsentierte der TikTok-Star erst vor wenigen Tagen offen seine Dehnungsstreifen. Jetzt zeigte Tim sich wieder ganz offen und erzählte, dass er sich Botox spritzen lässt!

In seiner Instagram-Story meldete sich der 22-Jährige vor seinem Besuch beim Beauty-Doc. "Habe jetzt einen Termin für mein Muttermal zwischen den Augenbrauen und eventuell etwas Botox für die Zornesfalte. Aber da warte ich ab, was er sagt. Das letzte Mal ist drei bis vier Monate her", berichtete Tim. Das Thema spricht er ganz bewusst offen an. "Ich war kurz davor, es 'heimlich' zu machen. Aber das entspricht null meiner Art gegenüber euch", erklärte der Webstar. Trotzdem hielt er seine Community dazu an, sich auch über die Risiken zu informieren.

Dass ihm diese Ehrlichkeit hin und wieder einen Shitstorm einbringt, ist Tim ebenfalls klar. Dennoch betonte er: "Ich hätte diese Art, immer transparent zu sein, fast verloren, weil es natürlich einfacher ist, es nicht zu posten und einfach zu machen." Wegen des Hates im Netz machen sich offenbar sogar seine Eltern oft Sorgen um ihn.

Instagram / twenty4tim Twenty4Tim, Social-Media-Star

Getty Images Twenty4tim, TikToker

Instagram / kampi.c Webstar Twenty4tim (r.) mit seiner Mutter Tina und seinem Stiefvater Sven

