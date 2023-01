Scheidung von Jenna: So schwer war es für Channing Tatum!

Channing Tatum (42) plaudert aus dem Nähkästchen! In einem Interview mit Vanity Fair erzählte der Schauspieler jetzt, wie schwer die Zeit nach der Scheidung von Jenna Dewan (42) für ihn gewesen sei. Die beiden waren neun Jahre lang ein Paar und zeugten eine gemeinsame Tochter. "Am Anfang war es sehr beängstigend und erschreckend. Dein Leben dreht sich einfach um die eigene Achse. Der ganze Plan, den du hattest, löst sich buchstäblich in Luft auf", gestand der Magic Mike-Star.

