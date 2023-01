Megasportlich! Hilary Swank trainiert mit XXL-Babykugel

Die schwangere Hilary Swank (48) zeigt sich sportlich im Netz! 2018 gaben sich die Schauspielerin und ihr Partner Philip Schneider das Jawort. Drei Jahre später folgten dann weitere freudige News: Das Ehepaar erwartet seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs – und zwar Zwillinge! Seitdem präsentiert die Beauty ihren wachsenden Babybauch stolz – wie auch jetzt: Auf Social Media beweist Hilary, wie sportlich sie noch mit XXL-Kugel ist!

Auf ihrem Instagram-Account bewies die 48-Jährige am Freitag ihren Fans, wie fit sie ist: In einem langärmligen Oberteil und einer dazu passenden schwarzen Leggings trainiert Hilary ihre Arme. Ihre Haare band sie sich zu einem Dutt zusammen. Für das Training verzichtete sie zudem auf Make-up. "Ich und die Babys machen Sport. Es ist schon viel Zeit vergangen seit dem #FitnessFriday", schrieb sie zu dem sportlichen Clip.

Ihre Fans sind von Hilarys Trainingseinlage begeistert! "Los Mama! Zwillinge auszutragen ist schwer, mach weiter so!", schrieb ein Follower. Andere wiederum kritisieren die werdende Mutter dafür, kurz vor der Geburt so viel Sport zu machen: "Warum solltest du in deinem Alter und mit Zwillingen etwas riskieren? Übermäßiges Krafttraining also. Mach einen schönen, sicheren Spaziergang."

Anzeige

Getty Images Hilary Swank und Philip Schneider im Januar 2023

Anzeige

Getty Images Hilary Swank im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / hilaryswank Hilary Swank im Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de