Anna-Carina kämpfte noch richtig um die Ehe mit Stefan Mross

Anna-Carina Woitschack (30) wollte ihre Ehe nicht kampflos aufgeben. Mitte November gaben sie und ihr Ehemann Stefan Mross (47) nur zwei Jahre nach der Hochzeit das Liebes-Aus bekannt. Lange nachgetrauert hat die Musikerin ihrem Verflossenen aber nicht – inzwischen ist sie längst wieder in festen Händen. Ihr neuer Freund fing sie nach der Trennung auf. Anna-Carina hat nämlich noch um die Ehe mit Stefan gekämpft!

"Unsere Trennung war ein Prozess und es kriselte schon länger. Zunächst wollte ich mich gar nicht trennen, sondern etwas verändern in unsrer Ehe, denn mir ging es emotional und körperlich nicht gut", berichtete sie Bunte ehrlich. Wegen der Eheprobleme hatte Anna-Carina Schlaf- und Hautprobleme und verlor Gewicht. "Ich habe sehr um diese Liebe gekämpft, es sind sehr viele Tränen bei uns beiden geflossen. Doch am Ende haben wir gemeinsam einen Schlussstrich gezogen", berichtete sie weiter. Besonders die dreimonatige räumliche Trennung, weil die 30-Jährige für Skate Fever – Stars auf Rollschuhen drehte, habe einen Wendepunkt in der Beziehung dargestellt.

Während Stefan sehr unter der Abwesenheit seiner Liebsten gelitten hat, habe Anna-Carina viel Zeit zum Reflektieren gehabt. Sonst seien die beiden nämlich immer aufeinander gehockt: "Es gab wenig Raum zum Luftholen. Letztes Jahr war es dann anders, ich hatte neben der Show viele Konzerte ohne Stefan und wir sahen uns nur am Wochenende [..] Da hat es sehr gekriselt, denn das gefiel ihm gar nicht gut". Allerdings sei die Schlagersängerin der Meinung, dass man sich in einer guten Ehe Freiraum geben müsse.

Feil, Bernd Anna-Carina Woitschack im November 2022 in München

ActionPress Stefan Mross und Anna-Carina

Instagram / stefan.mross Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack

