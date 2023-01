Nur PR? Christina Dimitriou zweifelt an Vanessa-Aleks-Krise

Spielen Aleksandar Petrovic (31) und Vanessa Nwattu schon wieder ein falsches Spiel? Der Fitnesscoach fuhr während seiner Temptation Island V.I.P.-Teilnahme zweigleisig: Eigentlich hatte er an dem Format teilgenommen, um die Beziehung zu seiner damaligen Freundin Christina Dimitriou (31) auf die Probe zu stellen. Doch anstatt ihr seine Treue zu beweisen, angelte er sich Verführerin Vanessa und verließ die Show mit ihr als Paar. In den vergangenen Tagen scheinen die beiden eine schwere Zeit durchzumachen. Christina vermutet allerdings, dass die vermeintliche Krise ein Fake ist!

"Das kann auch alles nur Marketing sein", erzählte die 31-Jährige in ihrer Instagram-Story. Zudem deutete sie an, dass das Ganze von Aleks' initiiert sein könnte – möglicherweise, weil er mit ihr einst Ähnliches vorhatte: "Diese Phase habe ich schon längst durch, aber ich habe natürlich auch anders reagiert. Ich war ganz anders, aber ja. Da muss sie leider durch jetzt." Jeder müsse anders damit umgehen. "Wenn man sagt, man legt keinen Wert auf Instagram und hast du nicht gesehen und das mit der ganzen Welt teilt, was ich nicht mal gemacht habe... Das ist schon traurig", wetterte die Influencerin gegen die neue Flamme ihres Verflossenen.

Darüber hinaus stellte Christina klar, dass sie ihren Kummer wegen der "Temptation Island V.I.P."-Geschehnisse inzwischen überwunden habe. "Wie ich das gemacht habe: Ich bin danach sofort nach Griechenland und das war Saison, Hauptsaison. Ich bin drei Monate lang jeden Tag feiern gegangen. Nicht jeder macht das so wie ich auf eine Art und Weise. Ich mag es, mich so abzulenken", erklärte die Reality-TV-Darstellerin. Man müsse nicht mal mit Typen anbandeln, sondern könne auch einfach mit Freundinnen Spaß haben: "Mehr ist das nicht und das tut gut."

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou, Reality-TV-Star

Instagram / aleks_petrovic1 Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu

Temptation Island V.I.P., RTL+ Aleks Petrovic und Christina Dimitriou bei "Temptation Island V.I.P."

