So hat Lavinia Wollny von zweiter Schwangerschaft erfahren

Lavinia Wollny (23) erwartet voller Vorfreude ihr zweites Kind. Erst im vergangenen Februar brachte sie die kleine Haylie Emilia zur Welt – doch nur wenige Monate nach der Entbindung ist die TV-Bekanntheit schon wieder schwanger von ihrem Freund Tim Katzenbauer! Der zweite Nachwuchs war zwar geplant, so früh wollte die Neu-Mama aber eigentlich nicht schwanger werden. Nun verriet Lavinia, wie sie von der freudigen Nachricht erfahren hat.

"Ich habe einen Schwangerschaftstest gemacht, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass ich schwanger bin, und der war positiv. War einen Tag darauf beim Frauenarzt und war da circa in der fünften Woche", berichtete sie in ihrer Instagram-Story. Inzwischen hat Lavinia schon mehr als die Hälfte ihrer zweiten Schwangerschaft hinter sich gebracht: Sie ist aktuell in der 27. Schwangerschaftswoche, also bereits im siebten Monat.

Sogar für die kleine Haylie ist spürbar, dass ihre Mama sich in einem ganz besonderen Zustand befindet. "Ja, sie merkt das. Sie legt immer ihren Kopf auf meinen Bauch und kuschelt", erzählte Lavinia ganz verzückt von ihrer einjährigen Tochter.

Lavinia Wollny mit ihrer Tochter Haylie Emilia

Tim Katzenbauer und Lavinia Wollny

Tim Katzenbauer und Lavinia Wollny

