"Letzte Woche": Valentina Pahde feiert ihren GZSZ-Abschied

Valentina Pahde (28) kehrt GZSZ den Rücken! Seit 2015 stand die Beauty als Sunny Richter vor der Kamera. Doch im vergangenen Jahr verkündete die Schauspielerin, dass sie sich aus der beliebten Vorabendserie zurückziehen wird – auf unbestimmte Zeit. Nun war es so weit und Valentina musste sich von ihren Set-Kollegen verabschieden: "Eine lange Reise geht langsam zu Ende. Erst mal! [...] Ich befinde mich in meiner letzten Drehwoche vor meiner langen Pause und langsam realisiere ich, was hier gerade passiert", erklärt die 28-Jährige unter einem Zusammenschnitt einiger Momente von ihrer GZSZ-Zeit auf Instagram. Die Jahre am Set der Daily behält Valentina in guter Erinnerung: "Ich hatte wundervolle Jahre und bin dankbar für die tollen Menschen, die ich kennenlernen und für jede Erfahrung, die ich sammeln durfte."

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de