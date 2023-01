"Bridgerton" ohne Daphne? Phoebe Dynevor macht Andeutungen

Bridgerton geht bald in die nächste Runde! Die erfolgreiche Netflix-Show begeisterte schon mit den ersten beiden Staffeln weltweit die Zuschauer. Im vergangenen Sommer begannen dann direkt die Dreharbeiten zur dritten Staffel des Serien-Hits. Aber welche bekannten Gesichter wird man in der nächsten Season zu sehen bekommen? Daphne-Darstellerin Phoebe Dynevor (27) machte jetzt Andeutungen – wird sie in der dritten Bridgerton-Staffel dabei sein?

Im Interview mit Screenrant plauderte die 27-Jährige nun über ihre Rolle. Dabei kam auch die Frage auf, ob es für die Duchess of Hastings aufregende Entwicklungen geben werde: "Leider nicht in Staffel drei" verriet die Britin daraufhin. Ob sie in den nächsten Jahren noch einmal als älteste Tochter des Bridgerton-Clans vor der Kamera stehen werde, könne sie nicht genau sagen: "Vielleicht in der Zukunft. Aber bei Staffel drei freue ich mich, als Zuschauerin dabei zu sein."

Regé-Jean Page (34) verabschiedete sich schon nach dem ersten Erfolg von seiner Rolle und war in der zweiten Staffel gar nicht mehr zu sehen. Beim Start der Dreharbeiten im August 2022 wurde gemunkelt, ob der Lord wieder auftauchen werde. Der Schauspieler selbst dementierte die Gerüchte aber schnell: "Nein, ich bin nicht zurück in der Show, das hat sich die Presse ausgedacht", teilte er in einem Instagram-Post mit.

Getty Images Phoebe Dynevor im Oktober 2021 in Paris

Liam Daniel/Netflix Regé-Jean Page und Phoebe Dynevor in der Serie "Bridgerton"

Getty Images Regé-Jean Page, Schauspieler, 2021 in Los Angeles

