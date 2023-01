Nach Sohn Riley: Meghan Trainor und Daryl erwarten Nachwuchs

Die kleine Familie von Meghan Trainor (29) vergrößert sich! Seit sechs Jahren gehen die Sängerin und ihr Liebster Daryl Sabara (30) gemeinsam durchs Leben. 2018 krönten die beiden ihre Liebe mit einer romantischen Hochzeit. Söhnchen Riley machte drei Jahre später das Ehepaar zu einer kleinen Familie. Doch damit sollte die Planung scheinbar noch nicht abgeschlossen sein: Gegenüber People verkündete die Musikerin jetzt, dass sie zum zweiten Mal schwanger ist! "Was für ein Segen. [...] Ich bin einfach so dankbar, dass ich schwanger werden konnte", schwärmte Meghan überglücklich. Für sie und ihren Mann sei damit ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen, weil sie mit Daryl am liebsten vier Kinder bekommen würden.

