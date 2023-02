Affären-Drama: Djamila Rowe stellt Freundin Yvonne zur Rede

Djamila Rowe (55) ruft zur Aussprache auf! Nicht nur die amtierende Dschungelkönigin steht jetzt im Fokus der Schlagzeilen: Während sich die Reality-TV-Bekanntheit ihren Titel im Camp erkämpft hatte, sorgte ihre Begleitung Yvonne Woelke (41) für eine Menge Aufsehen. Laut Iris Klein (55) soll die Schauspielerin eine Affäre mit Peter Klein gehabt haben – die Vorwürfe wurden von den Beschuldigten vehement dementiert. Nach ihrem Auszug will Djamila von ihrer Freundin wissen: Was ist dran an den Gerüchten?

Die 55-Jährige soll die Blondine zur Rede gestellt haben, wie Bild berichtete. "Ich musste erst einmal tief durchatmen. Meine Yvonne geht fremd? Das kann doch nicht stimmen. [...] Aber mir war klar: Egal was ist, ich stehe immer hinter Ihr. Ich habe ihr einiges zu verdanken", erklärte Djamila im Interview. Die zweifache Mutter wollte das heikle Thema fernab von den anderen Campern besprechen: "Ich habe sie dann zu mir ins Zimmer zum Vieraugengespräch bestellt. Yvonne war aufgelöst. Sie hat geweint, weil sie Angst hatte, dass unsere Freundschaft nun kaputtgeht."

Yvonne beharrt weiterhin darauf, dass zwischen ihr und dem Schwiegervater von Lucas Cordalis (55) nichts gelaufen ist. Allerdings habe sie mit wütenden Fans zu kämpfen, wie sie in ihrer Instagram-Story verriet: "Das macht mich unheimlich traurig, dass die Leute so aggressiv sind, dass die sich auf einen stürzen. Ich kann's wirklich gar nicht glauben."

RTL Gigi Birofio und Djamila Rowe beim Dschungelcamp-Finale 2023

Instagram / djamilarowe Yvonne Woelke, Dr. Bob und Djamila Rowe

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, Juni 2022

