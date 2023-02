Total vertraut: Peter Klein und Yvonne zusammen am Flughafen

Ist an Iris Kleins (55) Fremdgehvorwürfen doch etwas dran? Die Reality-TV-Kandidatin hatte vor wenigen Tagen behauptet, dass ihr Mann Peter sie während seiner Australienreise mit Yvonne Woelke (41) betrogen haben soll. Sowohl der 63-Jährige als auch die Schauspielerin haben die Vorwürfe abgestritten. Gut zu verstehen scheinen sie sich aber dennoch: Peter und Yvonne wirkten nach ihrer Rückkehr total vertraut miteinander!

Fotos, die Bild vorliegen, zeigen den einstigen Das Sommerhaus der Stars-Bewohner und die Moderatorin nach ihrer Ankunft in Frankfurt am Main. Statt mit Lucas Cordalis (55), wegen dessen Dschungelcamp-Aufenthalt Peter überhaupt nach Down Under gereist war, spazierte er mit Yvonne durch die Gegend. Die beiden sollen sich nach Anschlussflügen erkundigt haben – fliegt Peter etwa nicht zurück zu Iris nach Mallorca?

Die Mutter von Daniela Katzenberger (36) fand auf Instagram zumindest klare Worte, nach denen sich ihr Ehemann dort nicht mehr allzu willkommen fühlen dürfte: "Mein Entschluss steht fest und ich werde mich scheiden lassen, da ich nicht mehr mit einem verlogenen Mann zusammenleben möchte." In Bezug auf die Bilder vom Flughafen wetterte sie weiter: "Er hat es noch nicht mal auf dem Nachhauseweg geschafft, von seiner Yvonne Abstand zu halten und nun werde ich mein Leben lang Abstand von ihm halten." Ihr Vertrauen sei endgültig weg. Inzwischen hat Iris die Sequenz gelöscht.

Instagram / peterklein_official Peter mit seiner Frau Iris Klein, April 2022

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, Juni 2022

Instagram / peterklein_official Peter Klein, ehemaliger Sommerhaus-Kandidat

