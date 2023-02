Serkan bei Dreh: So erging es Samira Klampfl mit Baby Nova

Samira Klampfl (29) war kurzzeitig alleinerziehend! Sie und ihr Partner Serkan Yavuz (29) sind seit Mai 2022 stolze Eltern der kleinen Nova Skye Sya. Ihre Fans nehmen sie gerne mit in ihren Eltern-Alltag und zeigen auch offen, wenn sie mal überfordert sind. Zuletzt musste die Ex-Bachelor-Kandidatin sich aber alleine um ihre Kleine kümmern, weil ihr Partner in Thailand für Kampf der Realitystars drehte. Wie war diese Erfahrung für Samira?

"Also Nova hat mich gefordert und ordentlich Aufmerksamkeit verlangt", resümierte sie auf Instagram über die Zeit ohne Serkan. Zwar seien die Tage allein recht schnell vergangen – aber oft habe Samira befürchtet, womöglich schwierige Zeiten mit Nova, wie zum Beispiel das Zahnen, allein durchstehen zu müssen. "Also war rückblickend mal wieder kein Januar, der Wiederholungsbedarf für mich hat, aber ich bin stolz, so über mich hinausgewachsen zu sein", erklärte sie.

Nun ist die Zeit ohne ihren Liebsten aber auch schon wieder vorbei: Denn Serkan ist bereits auf dem Rückweg aus Thailand. Das macht Samira auch ganz schön nervös: "Ich habe das Gefühl, ich gehe morgen auf ein Blindate! Ich lerne ihn wieder neu kennen... wie unfassbar lang war er weg", brachte sie ihre Aufregung zum Ausdruck.

