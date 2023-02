Wegen Scheidung von Mats: Cathy Hummels sorgt sich um Ludwig

Cathy Hummels (35) hofft, dass Sohnemann Ludwig (5) die Scheidung seiner Eltern gut verkraftet! Die Ehe zwischen der Kampf der Realitystars-Moderatorin und dem Fußballer Mats Hummels (34) ist im vergangenen Jahr endgültig gescheitert – das Paar ließ sich scheiden. Seitdem teilt die Influencerin regelmäßig Updates in Hinblick auf den Verarbeitungsprozess mit ihren Followern. Momentan macht Cathy sich offenbar viele Gedanken um ihren Sohn Ludwig.

In ihrer Instagram-Story erzählte Cathy, dass sie momentan viel nachdenken würde – vor allem um eine Person würden ihre Gedanken kreisen: "Am meisten an meinen Sohn. Er ist die Liebe meines Lebens. Ich hoffe von Herzen, dass er okay ist mit allem, mit der Situation, der Scheidung. Ich werde auf jeden Fall alles für sein Glück tun", betonte die Beauty.

Erst im vergangenen Jahr musste Cathy eine schwere Entscheidung treffen, um ihren Sohn zu beschützen: Weil die Familienhündin Moon den Kleinen gebissen hatte, hatte die 35-Jährige den Vierbeiner schweren Herzens weggeben müssen.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig und Ex-Mann Mats, 2022

Instagram / cathyhummels Cathy und Mats Hummels mit ihrem Sohn Ludwig im Dezember 2022

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig und Hund Moon

