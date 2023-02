Nach Beziehungskrise: Kevin Yanik und seine Kathi turteln

Kevin Yanik und Katharina Wagener (27) haben wieder zueinandergefunden. Die ehemaligen Are You The One?-Kandidaten trennten sich erst vor wenigen Monaten. Grund dafür: Kathis Magersucht soll ihre Beziehung völlig bestimmt haben. Doch das Paar wollte an seiner Liebe festhalten. Jetzt haben sie ihre Krise offenbar ein für alle Mal überwunden. Kevin und Kathi zeigten sich nach langer Zeit wieder turtelnd im Netz!

"Wir haben nie daran gezweifelt, dass wir uns lieben. Und da, wo wir jetzt stehen, waren wir noch nie und wir sind mehr als stolz auf uns", schrieb Kathi zu zwei Instagram-Fotos, auf denen sie und Kevin ganz nah beieinander stehen. Ihre Fans freuten sich total, dass die beiden ihre Beziehung nicht aufgegeben haben. "Endlich mal zwei, die für ihre Beziehung und Liebe kämpfen und nicht sofort alles beenden, wenn es schwierig wird", kommentierte ein User.

Andere kauften Kevin und Kathi jedoch nicht so ganz ab, dass es in ihrer Beziehung jemals wirklich kriselte. Vielmehr vermuteten einige eine PR-Geschichte dahinter. "Ich würde mich für euch freuen, wenn es so wäre – aber kommt mir einfach komisch vor das Ganze", schrieb ein anderer Nutzer.

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Katharina Wagener mit ihrem Sohn Leonardo

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Katharina Wagener

Instagram / kevinyanik Kevin Yanik, Reality-TV-Star

