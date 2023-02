"Are You The One?"-Drama: Sasa küsst Juliette anstatt Carina

Was hat sich denn Sasa dabei gedacht? Bei Are You The One? hat sich der Berliner anfangs nicht entscheiden können: Er fühlte sich zu Carina und Vanessa hingezogen. Seine Unschlüssigkeit sorgte für viel Drama, auch zwischen den Damen krachte es deshalb. Erst als sich der Frauenschwarm endgültig für die Blondine entschieden hatte, kehrte Ruhe ein. Bis jetzt: Während einer Party küsste Sasa plötzlich Juliette!

Während einer Party ging es richtig zur Sache: Sowohl Carina und Sasa als auch Juliette und Barkin knutschten im Meer herum. Doch irgendwann löste sich der 23-Jährige von seiner Herzensdame, ging einfach zu Juliette herüber und drückte ihr einen Schmatzer auf den Mund. "Es ist nicht nur scheiße, sondern auch total unnötig, weil davon hat er nichts […]. Klar bin ich irgendwo enttäuscht und bin irgendwo sauer, weil ich gebe ihm diese Loyalität, ich erwarte sie irgendwo zurück", regte sich Carina über diese Situation auf. Sasa sah das allerdings lockerer, denn er habe sich nichts dabei gedacht und wollte nur seinen Spaß haben.

Aber nicht nur auf den Berliner war die Blondine sauer, sondern auch auf Juliette. Und das, obwohl die Brünette selbst total schockiert von Sasas Handeln gewesen sei und das überhaupt nicht gewollt habe. Das nehme ihr Carina zwar nicht übel, ihr habe aber Juliettes Reaktion nicht gefallen: Sie hat nach dem Kuss einfach nur gelacht, anstatt etwas zu sagen. Nur wenige Stunden später konnte Carina jedoch über dieses Kuss-Drama hinwegsehen und sich wieder vertragen.

