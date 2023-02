"Ich bin stark": Iris Klein schaut nach Ehekrise nach vorn

Iris Klein (55) will den Kopf nicht hängen lassen. Die Influencerin macht gerade eine schwere Zeit durch: Sie behauptete, dass ihr Mann Peter sie in Australien mit der Schauspielerin Yvonne Woelke (41) betrogen haben soll. Auch wenn die beiden die Vorwürfe bestreiten, ist sich Iris offenbar sicher, dass ihre Ehe nicht mehr zu retten ist. Sie sprach sogar schon von Scheidung. Dennoch versucht die dreifache Mutter offenbar, positiv zu bleiben.

Auf Instagram veröffentlichte die 55-Jährige einen Beitrag, in dem sie darüber nachdachte, was momentan richtig und was falsch sei. "Viele, die mich kennen, wissen, wie ich bin und dass ich auch eigentlich immer stark bin. Ich versuche, positiv nach vorne zu schauen und weiß aktuell noch nicht, was mir die Zukunft bringen wird", betonte die einstige Sommerhaus-Bewohnerin. Sie wolle nun Kraft tanken. Eine Sache zieht sie aber offenbar noch ziemlich runter. "Am 27. Februar wären es 20 Jahre Beziehung gewesen", verriet Iris am Ende ihres Posts.

Iris und Peter hatten sich vor wenigen Tagen getroffen, um ihre Differenzen zu klären. "Die Aussprache hat zum Teil stattfinden können. Jedoch war es sehr lautstark und impulsiv. Es konnte noch kein Ergebnis erzielt werden", hatte das Management RTL mitgeteilt.

Anzeige

ActionPress / Dirk Zengel Yvonne Woelke und Peter Klein am Flughafen in Frankfurt

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama Iris Klein im Februar 2023

Anzeige

ActionPress Peter und Iris Klein, April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de