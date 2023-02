Selten: Jennifer Lawrence unterwegs mit Ehemann und Baby Cy

Gemütlicher Familienausflug! Jennifer Lawrence (32) und ihr Mann Cooke Maroney sind im vergangenen Jahr zum ersten Mal Eltern geworden. Der kleine Cy machte das Liebesglück des Paares perfekt. Ihr Privatleben hält die Schauspielerin aber stets aus der Öffentlichkeit raus. Jetzt bekamen ihre Fans trotzdem einen süßen Einblick in ihren Mama-Alltag. Jennifer wurde mit ihrem Baby und Ehemann Cooke auf dem Spielplatz gesichtet!

Auf neusten Fotos, die Hollywood Life vorliegen, sieht man die junge Familie bei einem entspannten Sonntags-Ausflug. Im Sonnenschein trug der Vater seinen Nachwuchs ganz stolz durch den Park. Dabei strahlte die 32-Jährige ihre beiden Liebsten total verliebt an. Ein besonders niedlicher Moment wurde aber leider nicht festgehalten. Mit ihrem Sohn auf dem Schoß soll Jennifer ganz vergnügt die Rutsche runtergesaust sein.

Die Hunger Games-Bekanntheit hat als Mama aber anscheinend auch mit Zweifeln zu kämpfen. In einem früheren Interview mit Variety hatte sie von Schuldgefühlen berichtet: "Jeden Tag, an dem ich Mutter bin, fühle ich mich schrecklich. Ich fühle mich schuldig." Ganz ehrlich hatte sie dabei verraten, dass sie sich in der Erziehung viele Fragen stelle: "Was ist, wenn er krank wird? Sollten wir drinnen sein? Ist das genug? Ist die Entwicklung deines Gehirns genug?"

ZapatA/MEGA Jennifer Lawrence mit Baby Cy, November 2022

Backgrid / ActionPress Cooke Maroney und Jennifer Lawrence im August 2022

Getty Images Jennifer Lawrence bei den Oscars 2011

