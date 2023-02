Christina Blocks Kinder entführt: Richter entscheidet heute

Christina Block steht ein wichtiger Tag bevor. Die Steakhaus-Erbin machte Ende des vergangenen Jahres öffentlich, dass ihr Ex-Mann zwei ihrer vier Kinder entführt haben soll. Ihre zwölfjährige Tochter und ihr achtjähriger Sohn hatten im August 2021 ein wenig Zeit bei ihm in Dänemark verbracht, aber seien nie zurück nach Deutschland gekommen. Das Oberlandesgericht Hamburg hatte daraufhin geurteilt, dass der Vater die Kinder an die Mutter zurückzugeben muss. In Dänemark wurde dies jedoch nicht vollstreckt. Heute soll dort ein Richter darüber entscheiden.

"Es geht bei der Entscheidung darum, ob der Richter feststellt, dass der Vater der Kinder sie illegal bei sich hält und ob sie nach Deutschland zurückgeführt werden sollen", erzählte Christina gegenüber Bild. Ihr zufolge seien die Lebensverhältnisse der Kids bei ihrem Vater prekär – ihnen sollen sogar soziale Kontakte verwehrt werden: "Mein Ex hat nun hohe Zäune mit Maschendraht um das Grundstück gespannt."

Die Partnerin von Sportmoderator Gerhard Delling (63) ist inzwischen in Dänemark angekommen. "Es wird der wichtigste Tag für meine Familie und mich. Ich bin angespannt und in großer Sorge um das Wohl der Kinder", gab die 49-Jährige zu verstehen. Die Entscheidung soll in den nächsten Tagen verkündet werden.

ActionPress Moderator Gerhard Delling und Steakhaus-Erbin Christina Block

ActionPress Christina Block, Steakhaus-Erbin

ActionPress Christina Block und Gerhard Delling im Januar 2023 in Hamburg

