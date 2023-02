Ehe mit Rita Ora: So schaffte es Taika aus der Friendzone

Rita Ora (32) weiß, dass gute Dinge ihre Zeit brauchen! Seit rund zwei Jahren gehen die Sängerin und ihr Liebster Taika Waititi (47) gemeinsam durchs Leben. Im vergangenen Jahr häuften sich dann die Gerüchte, dass sie den Bund fürs Leben eingegangen sind. Doch erst vor wenigen Tagen ließ die Beauty die Ehe-Bombe platzen. Liebe auf den ersten Blick scheint es bei der Musikerin aber nicht gewesen zu sein: Rita verriet jetzt, wie es Taika aus der Friendzone schaffte!

In der "Drew Barrymore Show" verriet die 32-Jährige, dass sie und ihr jetziger Ehemann sechs Jahre lang befreundet waren, bevor es zwischen ihnen funkte. "Wir sind Freunde, und ich meine, wir haben uns kennengelernt, lange bevor wir beschlossen haben, alles zu ruinieren", witzelte Rita. Als sie als The Voice-Coach in Australien war und Taika in der Nähe für Thor: Love and Thunder drehte, begann schließlich ihre Romanze. "Ich meine, ehrlich gesagt, er legte seine Hand auf meinen Rücken und [...] da wusste ich, das ist eine andere Art von Streicheleinheit, weißt du? Ab da war ich voll und ganz dabei", erinnerte sie sich zudem glücklich.

Obwohl die beiden aktuell nicht glücklicher sein könnten, scheinen sich Rita und Taika nicht über die Länge ihrer Freundschaft einig zu sein: Während die "Poison"-Interpretin von sechs Jahre sprach, war sich der 47-Jährige sicher, dass es nur dreieinhalb seien!

Getty Images Rita Ora, Sängerin

Getty Images Taika Waititi und Rita Ora, August 2021

Getty Images Taika Waititi bei der RuPaul's Drag Race Premiere in Sydney im April

