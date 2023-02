"Mehr als wir zwei": Walentina Doronina bald schwanger?

Will Walentina Doronina (22) etwa bald den nächsten Schritt wagen? Das Reality-TV-Sternchen und der Unternehmer Can Kaplan sind seit September vergangenen Jahres ein Paar. Nur drei Monate später folgte dann die überraschende Verlobung live im TV bei "Promi Big Brother – Die Late Night Show". Seitdem schwärmt die einstige Ex on the Beach-Teilnehmerin im Netz immer wieder von ihrem Partner. Nun deutet sie an, Mutter werden zu wollen!

Auf Instagram teilt die Blondine ein Bild aus dem Liebesurlaub mit ihrem Verlobten. Darauf sind die zwei zu sehen, wie sie vor einer traumhaften Kulisse auf einem Steg sitzen und das türkisfarbene Wasser genießen. Walentina schreibt zu dem Schnappschuss: "Bald hoffentlich mehr als nur wir zwei." Außerdem fügt sie ein Familien-Emoji hinzu. Damit deutet sie offensichtlich an, mit ihrem Schatz ein Baby bekommen zu wollen.

Mit der Hochzeit wollen die Turteltauben sich allerdings Zeit lassen. Die 22-Jährige enthüllte kürzlich im Interview mit Bild, dass sie von RTL ein Angebot für eine TV-Trauung bekommen hatte. Doch der finanzielle Anreiz habe nicht gepasst. Außerdem wollen Wale und ihr Can noch etwa zwei Jahre abwarten.

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Can Kaplan im Urlaub auf den Malediven

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Can Kaplan, Januar 2023

Sat.1 Can Kaplan und Walentina Doroninas Verlobung, Dezember 2022

