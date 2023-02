NFL-Fan: Wird Prinz Harry beim Super Bowl 2023 dabei sein?

Wird Prinz Harry (38) beim Super Bowl 2023 dabei sein? Nach ihrer Hochzeit entschieden sich der Enkel von Queen Elizabeth II. (✝96) und seine Frau Herzogin Meghan (41) 2020 dazu, ihre royalen Pflichten niederzulegen und nach Kalifornien auszuwandern. Mittlerweile lebt der Rotschopf rund drei Jahre in seiner neuen Wahlheimat und scheint sich dort gut eingelebt zu haben: So besuchte er erst vor Kurzem die Hochzeit von Ellen DeGeneres (65). Aber wie sieht es in Sachen Sport aus? Wird Harry den diesjährigen Super Bowl live mitverfolgen?

Wie Hello! jetzt berichtet, besuchte der Royal bereits im vergangenen Jahr gemeinsam mit seiner Cousine Prinzessin Eugenie (32) den Super Bowl – danach gesellte sich Harry sogar in die Umkleidekabine der Rams. Bis dato gibt es allerdings noch keine offizielle Aussage darüber, ob Harry am Sonntag im State Farm Stadium auftauchen wird. Vielleicht war es im vergangenen Jahr nur eine einmalige Sache: Denn während der 38-Jährige für das Spiel nur rund zwei Stunden Autofahrt hinter sich legte, müsste Harry in diesem Jahr für das Spiel nach Arizona reisen.

Sollte sich der Bruder von Prinz William (40) dennoch dazu entscheiden, dem Spiel einen Besuch abzustatten, könnte es sehr gut sein, dass er unbemerkt bleibt – wie auch im vergangenen Jahr: Harry und Eugenie saßen damals in einer Privatloge und waren auch durch ihre schwarzen Gesichtsmasken inkognito unterwegs.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei den Invictus Games

Getty Images Prinz Harry und Prinzessin Eugenie im Juli 2012

Getty Images Prinz Harry, September 2022

