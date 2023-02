Wurde Prinz Harry von Zara Tindall auf Hochzeit beleidigt?

Was hatte Zara Tindall (41) denn Prinz Harry (38) so Wichtiges zu sagen? Die beiden sollen eigentlich ein enges Verhältnis pflegen und zeigten ihre Verbundenheit im vergangenen Jahr bei einer Mahnwache zu Ehren der verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96). Bei der Trauung von Prinzessin Eugenie (32) 2018 wurde die königliche Reitsportlerin dabei gesichtet, wie sie sich kurz vor der Zeremonie zu ihrem Cousin zurücklehnte, um ihm etwas mitzuteilen. Nun wird behauptet, Zara habe eine gemeine Bemerkung gegen Harry geäußert!

Ein Lippenleser meint zu wissen, dass in dem fraglichen Moment über die Hochzeit von Harry und Herzogin Meghan (41) geurteilt wurde. "Es ist sehr ruhig im Vergleich zu dem Geschrei bei deiner Hochzeit", schreibt Mirror. Waren dies wirklich ihre Worte, ist jedoch unklar, ob die Bemerkung das lockere Verhältnis der beiden zeigt oder es sich tatsächlich um einen bösen Kommentar handelt. Harrys Reaktion lässt keine eindeutige Interpretation der Situation zu. "Meine?", soll der Prinz laut Lippenlesung verwirrt entgegnet haben. Konnte er die Bemerkung aus der Entfernung nicht gut hören oder wird hier seine Entrüstung deutlich?

Die Eheschließung von Prinzessin Eugenie mit Jack Brooksbank (36) fand am selben Ort statt wie die von Harry und Meghan – in der St. George's Chapel in Windsor. Die Feste seien aber sehr unterschiedlich gewesen. Trotz des höheren Rangs hatte Harrys Hochzeit weniger Gäste als die seiner jüngeren Cousine. Ihr Vater Prinz Andrew (62) begründete dies damit, dass sie "so viele Freunde" habe.

Getty Images Peter Phillips, Herzogin Meghan, Prinz Harry, Zara und Mike Tindall

Getty Images Zara Tindall im Juni 2022

Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie bei ihrer Hochzeit im Oktober 2018

