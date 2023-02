Hat Beyoncé halbe Million Euro für Gesangseinlage gefordert?

Hat Beyoncé (41) tatsächlich so viel Kohle gefordert? Die US-amerikanische Sängerin ist mit ihrer Musik schon seit Jahrzehnten megaerfolgreich. Kein Wunder also, dass sich die "Lemonade"-Interpretin bei Awardshows regelmäßig über neue Preise freuen kann. So auch bei den diesjährigen Brit Awards, bei denen die Frau von Jay-Z (53) gleich zweimal abräumte. Anwesend war die Sängerin jedoch nicht – denn angeblich habe sie eine zu hohe Gage für eine mögliche Show-Einlage gefordert. Beyoncés Sprecherin dementiert diese Gerüchte nun.

Nachdem Beyoncé nicht zu der beliebten Preisverleihung erschienen war, häuften sich die Spekulationen: Angeblich weigerte sich die 41-Jährige, die Veranstaltung zu besuchen, nachdem ihr eine Gage von rund 550.000 Euro verweigert worden war. Diese Summe hatte sie angeblich im Voraus für eine mögliche Show-Einlage gefordert. Doch nun meldet sich Beyoncés Pressesprecherin zu Wort und dementiert die Gerüchte unter einem Twitter-Kommentar, in dem die Spekulationen verbreitet wurden. "Das ist eine Lüge. Bitte verbreitet keine Ungenauigkeiten", heißt es in dem kurzen Statement.

Ob sich Bey am Wochenende der Brit Awards noch von den Grammys erholen musste? Immerhin ging der "Crazy in Love"-Star nur wenige Tage davor in die Gesichte des Musikpreises ein: Noch nie zuvor konnte ein Künstler vier Grammys auf einmal mit nach Hause nehmen. Das feierte die Popikone mit einer besonderen Party, nach der sie sich mit Champagner in der Hand samt ihrer vier goldenen Preise ins Bett kuschelte.

Getty Images Beyoncé im Oktober 2016 in New York

Instagram / beyonce Beyoncé, Sängerin

Getty Images Beyoncé bei den Grammy Awards im Februar 2023

