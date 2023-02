Nach Liebes-Aus: Lily James postet heißes Bikini-Foto!

Lily James (33) heizt ihren Fans ordentlich ein! Die Schauspielerin sorgte vor einer Woche mit ihrem Liebesleben für Schlagzeilen: Sie und der Musiker Michael Shuman (37) sollen sich nach rund zwei Jahren Beziehung getrennt haben. Ein Insider behauptete, dass die beiden sich auseinandergelebt hätten. Von Trennungsschmerz ist auf Lilys Social-Media-Account aber aktuell nichts zu sehen: Die Britin postete nun heiße Urlaubsfotos!

Auf Instagram teilte die "Cinderella"-Darstellerin eine Throwback-Fotostrecke aus ihrem Urlaub auf den Malediven. Augenscheinlich hatte die Brünette in dem Urlaubsparadies eine ausgelassene Zeit mit ihren Freunden. Unter anderem präsentierte Lily sich auch in einem heißen schwarzen Bikini und setzte ihre durchtrainierte Figur in Szene. Von Liebeskummer keine Spur!

Inzwischen ist Lily wieder in ihrem Alltag angekommen und besuchte in London die Premiere ihres neuen Films "What's Love Got To Do With It?". Dort legte die 33-Jährige einen atemberaubenden Auftritt hin: Die Beauty erschien in einem eleganten grünen Kleid, mit dem sie alle Blicke auf sich zog.

Getty Images Michael Shuman und Lily James bei den Oscars 2022

Instagram / lilyjamesofficial Lily James im Urlaub

Getty Images Lily James im Februar 2023 in London

