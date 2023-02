"Meine Heldin": Kaia Gerbers Geburtstagswünsche an Cindy

Kaia Gerber (21) gratuliert ihrer Heldin! Am Montag feierte Cindy Crawford (57), das Topmodel der 90er-Jahre und die Mutter der Laufstegschönheit, ihren Geburtstag. Wie nah die Beauty ihrer Familie steht, zeigt sie ihren Fans immer wieder mal im Netz. Diesen speziellen Anlass nutzte der Vogue-Cover-Star um seiner Mama eine Liebeserklärung der besonderen Art zu machen: Kaia teilte ein rührendes Throwback-Video von Cindy!

"Alles Gute zum Geburtstag an meine Heldin, die Frau, die mich auf die Welt gebracht hat und in deren Arme ich seither falle", schrieb die 21-Jährige zu dem Instagram-Beitrag. Das Video ist ein Zusammenschnitt aus mehreren niedlichen Sequenzen: Von den werdenden Eltern Cindy und Rande – die einen Baby-Guide lesen zu scheinen – bis hin zu der Zeit nach der Geburt ihrer Kinder. Untermauert ist die Montage mit dem Song "Hero" von Family of the Year. Kaia bedankt sich in dem Post außerdem bei ihrem Vater, der für den Clip verantwortlich sein soll.

Erst vor wenigen Wochen hatte die Beauty im Interview mit Elle offen über ihren Werdegang und die Vorteile, die sie als Tochter einer berühmten Mutter hat, gesprochen: "Ich werde die Privilegien, die ich habe, nicht leugnen", betonte Kaia und fügte hinzu: "Selbst, wenn es nur die Tatsache ist, dass ich eine wirklich großartige Informationsquelle und jemanden habe, der mir großartige Ratschläge gibt, bin ich sehr glücklich darüber."

Getty Images Kaia Gerber und Cindy Crawford im November 2019

Instagram / cindycrawford Rande Gerber, Presley Gerber, Cindy Crawford und Kaia Gerber im Februar 2023

Instagram / kaiagerber Cindy Crawford und Kaia Gerber, Oktober 2019

