Nach der ersten Folge: So hart war der GNTM-Exit für Ana!

Für Ana ist der Traum schon vorbei! Heidi Klum (49) sucht bei Germany's Next Topmodel wieder nach den schönsten Mädchen Deutschlands. Die erste Folge der 18. Staffel sorgte bereits für viel Gesprächsstoff, nachdem Heidi zu den Vorwürfen ehemaliger Kandidatinnen Stellung nahm. Anschließend ging es jedoch wie gewohnt weiter – und vier Kandidatinnen mussten die Show schon in der ersten Folge verlassen. Ana Lea Feddersen erzählt nun: So fühlt es sich an, in der ersten Woche gehen zu müssen!

"In der ersten Folge rausfliegen, ist scheiße", gesteht Ana im Youtube-Interview mit Ramon Wagner. "Mich hat es ziemlich lange beschäftigt, weil ich so lange davon geträumt habe", erzählt sie weiter. Die erste Herausforderung war ein Catwalk, bei dem die Kandidatinnen neben Heidi auch die Gastjuroren, Supermodel Winnie Harlow (28) und Designer Peter Dundas, beeindrucken mussten. Ana hätte sich gerne noch bei einem Fotoshoot bewiesen. Mittlerweile hat sie sich aber von dem Schock erholt und kann sagen: "Es ist nur der Traum von GNTM geplatzt. Die Modelkarriere kann ja immer noch kommen."

Unter den Kandidatinnen fiel Ana schon früh auf, da sie mit Sänger Tom Gregory (27) zusammen ist. Ihr Freund habe sie bei der Erfahrung sehr unterstützt. Obwohl es "echt hart" war, Heidis Worte zu hören, sieht sie ihren Auftritt in der Castingshow inzwischen als "richtig geile Erfahrung".

ProSieben/Richard Hübner Ana Lea Feddersen, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2023

Instagram / analeafeddersen Ana Lea Feddersen, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2023

Instagram / tgofficialmusic Tom Gregory und GNTM-Teilnehmerin Ana

