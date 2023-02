Nikki Reed und Rumer Willis knuddeln zusammen mit Babybauch

Das ist wohl die große Liebe zwischen den beiden Freundinnen! Rumer Willis (34) erwartet zusammen mit ihrem Freund Derek Richard Thomas ihr erstes Kind. Für die Tochter von Bruce Willis (67) geht somit ein großer Wunsch in Erfüllung. Auch bei Nikki Reed (34) und Ehemann Ian Somerhalder (44) klopft nach Töchterchen Bodhi ein weiterer Nachwuchs an die Tür. Rumer und Nikki genossen nun einen gemeinsamen Moment im Mutterglück!

Auf ihrer Instagram-Story postete die Twilight-Darstellerin ein süßes Foto mit Rumer, auf dem die beiden sich herzlich umarmen und ihre Babykugeln aneinanderhalten. Dazu schrieb die baldige Zweifachmama: "Wenn Bäuche aufeinanderprallen. Du bist so eine schöne werdende Mama." Der "House Bunny"-Star reagierte prompt und teilte Nikkis Post in ihren Stories: "Oh, wie ich dich liebe, meine süße Freundin." Viel Liebe und Zuspruch bekommt Rumer vor allem auch von ihrer Familie.

Für Mutter Demi Moore (60) und Vater Bruce wird das ihr erstes Enkelkind sein, weshalb vor allem der "Stirb langsam"-Star – nach seiner Aphasie- und Demenz-Diagnose – darüber glücklich ist, Großvater zu werden. "Bruce liebt es, eine große Familie zu haben. Sie verbringen alle Weihnachten zusammen", betonte ein Insider gegenüber People.

Instagram / nikkireed Nikki Reed in ihrer zweiten Schwangerschaft

Instagram / rumerwillis Rumer Willis und ihr Partner Derek Richard Thomas im Dezember 2022

Getty Images Bruce Willis mit seiner Tochter Rumer Willis

