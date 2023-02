Po-Klaps für Prinz William: Zeigte Kate hier ihr wahres Ich?

Bei der diesjährigen BAFTA-Verleihung stahlen Prinz William (40) und Kate (41) allen die Show! Vor wenigen Tagen wurde in London wieder der Filmpreis verliehen und so einige Stars glänzten auf dem Red Carpet. Für besonderen Gesprächsstoff sorgten aber die Prinzessin von Wales und ihr Mann – denn sie gab ihm einen Klaps auf den Po. Eine Expertin erklärt nun: Kate und William zeigten mit diesem Moment, wie sie wirklich sind.

"Ich denke, so sind sie hinter verschlossenen Türen", sagt eine Expertin für Verhaltensforschung gegenüber Fox News. "Sie haben es nicht getan, um dem Publikum etwas vorzuspielen", fügt sie hinzu. Der Moment habe sehr natürlich gewirkt. Dass die beiden so entspannt waren, begründet die Quelle damit, dass sie "extrem glücklich" aussahen. Auch seien sie seit ihrem Aufstieg in der königlichen Hierarchie weniger gehemmt. Für die Fachfrau ist an dem ausgelassenen Verhalten auf dem Red Carpet ersichtlich, "dass die beiden einfach so sind, wie sie sind. Sie lieben sich authentisch und fühlen sich frei, ihre Zuneigung offen zu zeigen, was ihnen bisher verboten war."

Eine Körpersprache-Expertin meinte bereits zu wissen, dass der Po-Klaps sogar eine übliche Geste zwischen Prinzessin Kate und ihrem Mann sei. "Das funktioniert sowohl als sexy Ritual als auch als Anerkennung oder als kleine Strafe dafür, dass er seinen Einsatz verpasst hat", erläuterte die Fachfrau.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate bei den BAFTA Awards 2023

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William bei den BAFTA Awards 2023

Getty Images Prinzessin Kate im Februar 2023

