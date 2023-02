Katzenfrau Jocelyn sauer: Werden ihre Pics nachbearbeitet?

Jocelyn Wildenstein (82) fühlt sich total falsch dargestellt! Als Katzenfrau wurde die ehemalige Milliardärsgattin berühmt. Diesen Spitznamen verdankt sie etlichen Schönheitseingriffen, die sie immer mehr wie eine Wildkatze aussehen ließen. Davon will sie inzwischen allerdings nichts mehr wissen und meinte, sich noch nie einer Beauty-OP unterzogen zu haben. Jetzt behauptete Jocelyn sogar, dass Bilder von ihr immer unerlaubt bearbeitet werden!

Via Instagram teilte die 82-Jährige ein Foto, das sie in jungen Jahren zeigt. "Das bin ich beim Ballettunterricht in der Schweiz im Alter von 15 Jahren – also vielleicht solltet ihr aufhören, über meine Erscheinung zu spekulieren!", schrieb Jocelyn dazu. Außerdem glaubt sie offenbar, man würde Fotos von ihr ohne Erlaubnis bearbeiten. "Hört bitte auf meine Bilder zu photoshoppen, denn ihr liegt alle zu 100 Prozent falsch", wetterte die gebürtige Schweizerin.

Dass sie inzwischen so enorm anders aussieht als damals, hatte Jocelyn schon 2018 im Gespräch mit DailyMailTV erklärt. "Wenn man jung ist, dann ist da diese gewisse Frische, die mit den Jahren verloren geht. Aber ihr seht immer noch die gleichen Augen, die gleichen hohen Wangen oder die gleiche Nase", hatte sie damals versichert.

Getty Images Jocelyn Wildenstein bei einem Event im Mai in Beverly Hills im Mai 2005

Instagram / jocelynewildenstein Jocelyn Wildenstein in ihrer Jugend

Getty Images Jocelyn Wildenstein bei der Olympus Fashion Week in New York City im September 2004

