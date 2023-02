"Prominent getrennt"-Beef: Nikola Glumac disst Marc-Robin

Der Streit zwischen Nikola Glumac und Marc-Robin geht in die nächste Runde! Die beiden Reality-TV-Stars waren 2022 beide mit ihren Ex-Partnerinnen bei Temptation Island – nach der Show kam es aber zum öffentlichen Streit zwischen den beiden. Bald werden die zwei bei Prominent getrennt erneut aufeinandertreffen. Die Streitigkeiten scheinen aber bislang ungeklärt zu sein, denn Marc-Robin schoss mehrfach gegen Nikola. Der holte nun zum Gegenschlag aus!

Eigentlich habe er sich nicht äußern wollen, meinte Nikola in seiner Instagram-Story. Da Marc-Robin nun aber schon mehrfach gegen ihn gestänkert hatte, sieht er sich nun gezwungen, sich auch zu äußern. "Das geht einfach zu weit", machte er deutlich und ergänzte: "Ich finde, dass der ein ehrenloser Mann ist und dass der einfach die letzte Person ist, die zu jemandem was sagen darf oder seine Meinung sagen darf."

Nikola habe noch nie einen Menschen kennengelernt, der so viel angestellt hat. "Bevor er zu jemandem was sagt, soll er erst mal lieber an sich arbeiten", zog der Ex-Partner von Gloria Glumac sein hartes Fazit abschließend.

Anzeige

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac, ehemalige "Temptation Island"-Teilnehmer

Anzeige

RTL Abdu Karakuyu, Credo La Marca, Nikola Glumac und Marc-Robin bei "Temptation Island"

Anzeige

Instagram / marc.robiin Marc-Robin, "Temptation Island"-Kandidat 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de