Zu sexy? Super-Bowl-Zuschauer beschweren sich über Rihanna

Rihannas (35) Show hat wohl nicht allen gefallen! Die Sängerin hatte erst kürzlich ihren ersten großen Auftritt nach jahrelanger Pause beim wohl wichtigsten Football-Event der USA – dem Super Bowl. In ihrer Halbzeitshow hat sie nicht nur ihre erfolgreichsten Songs gesunden, sondern auch ihre Schwangerschaft verkündet. Aber nicht alle feierten die hotten Tanzmoves – einige Zuschauer fanden Rihannas Performance viel zu lasziv!

Wie TMZ berichtet, gingen während des Auftritts der 35-Jährigen fast 100 offizielle Beschwerden bei der amerikanischen TV-Behörde ein. Dabei waren den meisten die Choreografie der Tänzer zu provokant. "Kinder sollten nicht mit Pornografie konfrontiert werden, und als Erwachsener möchte ich sie nicht sehen", heißt es in einer Beschwerde, die der Quelle vorliegt. Aber auch Riri selbst wurde kritisiert: Dass sie sich sexy zwischen die Beine gepackt hatte, gefiel einigen überhaupt nicht: "Sie spreizte ihre Po-Backen", merkte ein Kritiker streng an.

Rihanna scheint sich durch die Beschwerden aber nicht aus der Bahn werfen zu lassen. Vor wenigen Tagen wurde verkündet, dass sie nach der Super-Bowl-Performance schon bald wieder auf einer großen Bühne stehen wird: bei den Oscars! Wie The Wrap bekannt gab, wird die Musik-Ikone am 12. März ihre Ballade "Lift Me Up" singen. Für den "Black Panther"-Song ist sie sogar für einen Oscar nominiert.

Getty Images Rihanna, Sängerin

Getty Images Rihanna beim Super Bowl 2023

Getty Images Rihanna bei ihrem Auftritt während der Super-Bowl-Halftime-Show, Februar 2023

