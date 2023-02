Datet Dua Lipa den Ex-Freund ihrer Pop-Rivalin Rita Ora?

Gemeinsame Sache zwischen Erzfeindin und Ex-Freund? Rita Ora (32) ist seit 2021 in einer glücklichen Beziehung mit dem Regisseur Taika Waititi (47). Nach etlichen Gerüchten, die beiden hätten bereits im vergangenen Jahr geheiratet, machte das Paar seine Ehe Ende Januar offiziell. Davor datete sie sechs Monate lang den französischen Filmemacher Romain Gavras. Nun soll sich Ritas Kontrahentin Dua Lipa (27) ihren Ex geschnappt haben!

"Dua und Romain lernen sich seit einigen Monaten in aller Stille kennen", sagte ein Insider gegenüber The Sun. Während einer Party nach den BAFTAs, wurde die 27-Jährige beim Verlassen des Chiltern Firehouse gesichtet. Im Schlepptau: Romain. Danach sollen sie gemeinsam in einen wartenden Wagen gestiegen sein. Weiter hieß es: "Sie haben es genossen, Zeit miteinander zu verbringen. Die beiden haben über die Feiertage die engsten Kreise des jeweils anderen kennengelernt und viele Gemeinsamkeiten entdeckt."

Was wohl Rita davon hält? Das The Voice-Jurymitglied und Dua standen sich einst sehr nahe, wie eine Quelle The Sun verriet. Dua Lipa habe sogar gesagt, genau wie die 32-Jährige werden zu wollen. Doch andauernde Vergleiche warfen einen Keil zwischen die beiden Ladys.

Anzeige

Getty Images Rita Ora und Taika Waititi, 2022

Anzeige

Getty Images Dua Lipa, Sängerin

Anzeige

Getty Images Rita Ora, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de